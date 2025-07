¿Injusticia? Hermanos mexicanos son encarcelados en Alligator Alcatraz pese a tener visa: esta es la insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Alligator Alcatraz es el apodo popular para el Centro de Procesamiento de Inmigrantes al oeste de Florida, una instalación conocida por sus condiciones rigurosas y la presencia de caimanes en las inmediaciones, donde, además, se encuentran recluidos los hermanos González.

De acuerdo con El País, lo que hace el caso de los hermanos mexicanos, Carlos Martín González, de 26 años, y Óscar Alejandro, de 30, particularmente alarmante es cómo llegaron a este centro de detención.

¿Qué sucedió con los hermanos González?

Según los informes obtenidos por el medio, su detención no se originó en un delito grave, sino en una infracción de tránsito.

Los hechos ocurrieron en Florida el pasado 7 de julio, cuando Carlos González se encontraba conduciendo por la ciudad de Orlando. Tras obtener una multa menor por infracción de tránsito, fue detenido por las autoridades viales, al igual que su hermano, quien acudió a ayudarlo.

Ambos fueron trasladados hasta el temido centro de detención temporal para inmigrantes en los Everglades, los humedales localizados al oeste de Miami, donde no han tenido contacto con ningún familiar ni abogada de inmigración.

¿Cuál era el estatus migratorio de los hermanos González?

Para el momento de su detención, Carlos poseía una visa de turista, con la cual estaba visitando a su hermano luego de la muerte de su madre.

El joven ingresó a suelo americano en el mes de octubre del 2024 y estuvo en varias ciudades del país como turista, entre ellas Nueva York y Miami.

En el caso de Óscar Alejandro, se encuentra casado con una ciudadana estadounidense. No obstante, su permiso de permanencia en el país se hallaba vencido, por lo que estaba en proceso de legalizar su estatus.

Según testimonios de su padre, Martín González, quien viajó hasta Estados Unidos el 10 de julio para obtener más información sobre la situación de sus hijos, las autoridades se encuentran "violando todos sus derechos civiles".

“Ni la abogada ni el personal del consulado, nadie los ha podido ver. Tengo comunicación con ellos porque me llaman y me dicen que están bien, pero no más. Esto es ilegal y se están violando todos sus derechos civiles aquí en Estados Unidos, pero ni la abogada ni las autoridades han podido hacer algo. Quisiéramos que nos dieran alguna respuesta a esta situación para poder agilizar su regreso a casa, pero no hay respuestas por parte del Gobierno de Estados Unidos, ni del de la Florida”, expresó Martín mediante una entrevista telefónica.

¿Qué dicen las autoridades mexicanas sobre la violación de sus derechos?

El cónsul mexicano en Orlando, Juan Sabines, se reunió con el padre de los hermanos González para brindarle respaldo y asignarle un representante legal.

Sabines, a través de sus redes sociales, también denunció una posible "violación de los derechos civiles", alegando que la falta de los hermanos es considerada como una infracción menor, lo que no amerita su traslado a "Alligator Alcatraz".

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Consulado de México en Orlando le asignó representación legal con la abogada PALE Andrea Reyes, integrante de AILA. Durante una llamada, la abogada nos advirtió sobre posibles violaciones a los derechos civiles de ambos connacionales, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal (ICE), sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de “alien” ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada y a un juicio justo“, anunció Sabines.

Ante la situación, el Consulado de México en Orlando exigió el acceso inmediato de la defensora legal de los jóvenes mexicanos, además de transparencia y justicia en su detención.

