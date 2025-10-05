¿Casa por menos de $8 000? Amazon lanza la tiny home portable que causa furor en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Amazon, el gigante del comercio electrónico sigue conquistando el mercado inmobiliario ofreciendo una tiny home prefabricada expandible por solo $8 000, incluyendo envío gratuito.

Este modelo modular, que se adquiere con un simple clic, ya está disponible en su plataforma, redefiniendo el concepto de vivienda asequible.

Según detalla El Universo, la casa es sorprendentemente espaciosa para su categoría, alcanzando dimensiones de hasta 6 metros de largo por 6 metros de ancho, con una altura cómoda de 2.5 metros.

Esta accesibilidad y el costo, menos de lo que cuesta un automóvil usado, la posicionan como una alternativa atractiva para compradores en busca de soluciones habitacionales rápidas y económicas.

¿Qué tiene de especial la casa?

La estructura interna de la tiny home ofrece una distribución funcional en aproximadamente 74 metros cuadrados y está fabricada con materiales duraderos y de calidad.

Su diseño incluye dos dormitorios, una sala de estar, una cocina y un baño. La construcción utiliza marcos de acero galvanizado impermeable y ventanas de aluminio con vidrio templado, lo que asegura su resistencia.

Además, Amazon permite un grado de personalización, dando a los clientes opciones de color (gris, blanco o color madera) e instalando accesorios interiores como puertas francesas o estanterías a medida, haciendo de la funcionalidad y la rapidez de montaje un factor importante para su éxito.

Beneficios

Entre los elementos que acompañan a la tiny home se encuentran un sofá de cuatro plazas y un sistema de aire acondicionado con función dual de frío y calor.

El baño viene equipado con una cabina de ducha de mármol, inodoro y calentador de agua. Este modelo está diseñado para un montaje rápido y sencillo que no requiere contratar personal de construcción.

Una vez que el cliente completa la transacción, la vivienda puede llegar a su destino en tan solo cuatro días, demostrando la eficiencia logística que Amazon traslada ahora al sector de las tiny homes portables.

