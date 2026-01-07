Cupones de alimentos SNAP: calendario de depósitos en la tarjeta EBT durante enero

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) mantiene su compromiso con la seguridad alimentaria de millones de hogares este nuevo año. Siempre es importante que los beneficiarios necesitan conocer las fechas exactas de depósito para planificar sus compras mensuales en comercios autorizados.

Aunque el sistema opera bajo normas nacionales, cada administración estatal define su propio calendario de distribución de fondos electrónicos desde el inicio de cada mes en Estados Unidos (EEUU).

¿Cómo determina el sistema la fecha de su depósito?

Cada estado utiliza criterios específicos para organizar la entrega escalonada de los recursos nutricionales. Factores como el último dígito del Seguro Social, la letra del apellido o el número de caso deciden cuándo aparece el saldo.

Esta metodología evita colapsos en los sistemas informáticos y aglomeraciones innecesarias en los supermercados locales. Usted debe consultar su portal estatal para verificar si su identificador personal asigna un dí temprano o tardío dentro del mes.

¿Dónde puede utilizar sus fondos de nutrición?

Los usuarios compran sus alimentos en grandes cadenas como Walmart y Target, además de mercados agrícolas y tiendas de conveniencia. El sistema de la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) funciona de forma similar a una tarjeta de débito convencional, pero su uso se limita exclusivamente a productos autorizados.

Muchos estados ya permiten el pago de pedidos de supermercado en línea para facilitar el acceso a quienes poseen movilidad reducida. No obstante, usted no puede utilizar estos fondos para adquirir artículos de limpieza, alcohol o productos de higiene personal, entre otros.

¿Cuándo se recarga la tarjeta EBT?

El Departamento de Agricultura (USDA) confirma que la mayoría de los estados distribuyen los fondos entre el día 1 y el día 28 de cada mes. En California, los depósitos ocurren durante los primeros 10 días, mientras que en Florida el proceso se extiende hasta el día 28 según el número de caso.

Texas, por su parte, entrega los beneficios durante los primeros 15 días del mes de forma escalonada.

Un grupo selecto de territorios simplifica el proceso y envía la totalidad de los beneficios el día 1 de cada mes. Alaska, North Dakota, Rhode Island y Vermont lideran esta modalidad de depósito único para todos sus beneficiarios registrados.

Esta uniformidad facilita la administración del presupuesto familiar desde el inicio del periodo mensual. Sin embargo, los residentes de estos estados suelen enfrentar una mayor afluencia de personas en los puntos de venta durante las primeras horas de carga.

¿Cómo consultar el saldo y las fechas en su estado?

Se le recomienda a los beneficiarios descargar la aplicación oficial de servicios sociales de su estado o utilizar plataformas como "EBT en mi estado" para obtener datos en tiempo real.

Estas herramientas muestran el historial de transacciones y la fecha prevista para su próxima recarga de 2026. Si usted pertenece a un caso nuevo, su primer pago suele llegar entre el día 1 y el 10 tras la aprobación de la solicitud.

Mantener sus datos de contacto actualizados garantiza que usted reciba cualquier notificación sobre ajustes en los montos por inflación u otros motivos previamente acordados.

