Descubre si tu banco trabaja con Zelle: este es el sitio para verificar en línea

El uso de Zelle para hacer transferencias cada día es más popular en los Estados Unidos (EEUU) y existe una forma de verificar si el banco donde tienes cuenta bancaria acepta esta aplicación de pago móvil para hacer transacciones.

Según una información reseñada por MAG, para hacer pagos con Zelle solo necesitas tener la aplicación descargada en tu equipo celular o computadora y que la entidad financiera te permita hacer uso de ella.

Así, al realizar una transferencia de fondos, lo puedes hacer con el correo electrónico o por el número telefónico de la persona que esté en los EEUU.

¿Cómo sé si mi banco trabaja con Zelle?



Para verificar y tener la certeza de que el banco del cual eres cliente trabaja con Zelle, puedes ingresar a la página web https://enroll.zellepay.com. Allí aparecen todos los bancos que permiten hacer transacciones con esta aplicación de pago móvil.

Al ingresar al sitio, te posicionas en la lupa de búsqueda y allí escribes el nombre de tu entidad financiera e inmediatamente se te indicará si trabaja o no con Zelle. Este sitio hace actualizaciones diarias y en algunos casos semanales.



Actualmente, más de 2.200 bancos ofrecen Zelle en su aplicación bancaria. Pero siempre es mejor verificar antes de realizar la descarga de la aplicación.

Otra opción o forma de conocer más detalles es al completar el formulario de soporte del sistema o al llamar al 1-844-428-8542 en el horario de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Zelle ofrece sus servicios financieros a los principales bancos en los EEUU, tales como Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BB&T, Capital One, PNC Bank y U.S. Bank.

