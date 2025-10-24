¿Piensas visitar a la familia para Acción de Gracias? Revisa aquí el pronóstico del clima y organiza mejor el viaje

Suscríbete a nuestros canales

Millones de ciudadanos estadounidenses se preparan para el periodo de viajes por el Día de Acción de Gracias, una fecha importante para la movilidad a nivel nacional.

Las proyecciones climáticas para el 24 de octubre de 2025, divulgadas por The Old Farmer’s Almanac, indican condiciones atmosféricas muy dispares a lo largo del país, según publica El Universo.

La editora de la publicación, Carol Connare, detalló que se espera un "clima heterogéneo" con sol predominante en el este y lluvia en el oeste.

Pronóstico

El pronóstico señala que la nieve podría impactar los viajes en algunas regiones del norte, como el norte de Nueva Inglaterra, el Alto Medio Oeste, las zonas más elevadas del Oeste intermontano y Alaska.

Es importante que los viajeros consulten las condiciones antes de emprender su ruta, ya que este periodo festivo ya prevé un récord de pasajeros y posibles demoras aéreas debido a la reducción de personal en aeropuertos por el cierre del gobierno federal.

Clima en las zonas

El detalle regional del pronóstico muestra un panorama complejo. Los viajeros en el corredor atlántico disfrutarán de días secos y cielos despejados, aunque con temperaturas frías.

En el sureste, incluyendo Florida, la semana comenzará fresca para luego dar paso a un clima más cálido y soleado.

Por otra parte, el Medio Oeste experimentará un clima mixto: el Valle de Ohio iniciará frío y se calentará hacia el jueves, con posibilidades de lluvia a mitad de semana, mientras que el Alto Medio Oeste enfrentará ráfagas de nieve.

Las condiciones más desafiantes se concentrarán en el oeste, donde se prevén lluvias y nieve en zonas elevadas, y el Noroeste del Pacífico verá lluvias intensas con temperaturas más frías de lo normal.

En contraste, el suroeste, abarcando Arizona y partes de California, mantendrá un clima cálido y seco, con algunas precipitaciones aisladas.

