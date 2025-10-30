Plan de asistencia desde Florida: cómo colaborar para socorrer a jamaiquinos post Melissa

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Melissa ha provocado preocupación en diversas comunidades, incluyendo a aquellas radicadas fuera de Jamaica, que ya movilizan esfuerzos para brindar apoyo.

En Florida Central, la comunidad jamaiquina está realizando un llamado a la solidaridad en diferentes espacios, desde negocios familiares hasta organizaciones civiles que coordinan la recepción y el envío de insumos.

Recopilación de ayuda para Jamaica

Un ejemplo lo protagoniza Mark Jathan, un residente de Orlando y propietario del restaurante Mark’s Jamaican Bar, que transformó su local en centro de acopio para recolectar alimentos no perecederos y donaciones económicas. Su propósito es proveer recursos esenciales para quienes han quedado afectados por el ciclón en la isla:

“Estoy muy preocupado, especialmente por los niños que salen a jugar y ven los cables eléctricos caídos en la calle. No podemos permitirnos perder a nadie por este huracán. Solo espero que todos escuchen y sigan las instrucciones de los servicios de emergencia en Jamaica”, expresó Jathan.

Coordinación formal con autoridades jamaicanas

Por otro lado, organizaciones como Boricuas de Corazón dialogan con el Departamento de Emergencia de Jamaica para definir con precisión cuáles son los artículos urgentes a enviar. Entre los solicitados se encuentran medicamentos de venta libre, muletas, sillas de ruedas y equipos solares para facilitar la recuperación.

“Ya estamos en unas conversaciones desde antes de anoche, con el Departamento de Emergencia en Jamaica y automáticamente ya nos han pedido por lista de qué específicamente ellos estarían esperando con carácter de urgencia, comenzaremos con las medicinas over the counter, muletas, sillas de ruedas y equipos solares”, dijo Linda Pérez, de la organización Boricuas de Corazón.

El visto bueno para el envío de la ayuda está pendiente de la autorización oficial en Jamaica, mientras las comunidades en Florida Central continúan reuniendo donativos y manteniendo contacto con los afectados.

