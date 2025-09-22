¿Tu casa y comprar en Amazon costarán menos? Los 5 proyectos de ley de California que decidirán tu futuro

Suscríbete a nuestros canales

La Legislatura de California aprobó cinco proyectos de leyes que comenzarían a regir en el estado desde este mes de septiembre en caso de ser aprobados.

El gobernador, Gavin Newson, estaría por firmar estos proyectos que implican normativas para diferentes aspectos sociales como la energía y la tecnología según detallaron medios locales.

Leyes

Extensión del programa de tope y comercio

Los proyectos de ley 1207 y SB 840 buscan extender y regular el programa de "cap and trade" de California, que establece límites a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que las empresas pueden liberar.

La idea es que las empresas que contaminan menos pueden vender sus "permisos de emisión" a las que contaminan más, lo que incentiva la reducción de la polución. Las ganancias generadas por este programa se destinarían a proyectos estatales.

Mercado energético occidental

El proyecto de ley 825 tiene como objetivo crear un mercado energético regional en el oeste de EEUU Esto permitiría a California unirse a una red más amplia que busca estabilizar el suministro eléctrico, especialmente durante períodos de alta demanda como las olas de calor.

La medida fomentaría la energía limpia, ya que facilitaría el flujo de electricidad de fuentes renovables como la solar, y reduciría la dependencia de las centrales de carbón.

Viviendas cerca del transporte público

La ley SB 79 busca abordar la escasez de viviendas asequibles en California al permitir a las agencias de transporte público construir apartamentos en terrenos que les pertenecen.

Este proyecto de ley podría ser uno de los esfuerzos más grandes para aumentar la densidad de viviendas y permitir que más personas vivan cerca de opciones de transporte público.

Pruebas de riesgo para la IA

El proyecto de ley 53 obligaría a los desarrolladores de inteligencia artificial a probar sus modelos para identificar riesgos "catastróficos" como ciberataques o el desarrollo de armas biológicas.

Su propósito es crear un mecanismo para que tanto los desarrolladores como el público puedan reportar tecnologías de IA que representen un peligro grave.

Limitación de precios dinámicos

El proyecto de ley 325 prohibiría que las grandes plataformas tecnológicas (como Amazon, Airbnb e Instacart) obliguen a las empresas independientes que las utilizan a adoptar sus recomendaciones de precios dinámicos.

Esto busca frenar el aumento automático de los precios en momentos de alta demanda, protegiendo a los consumidores de costos excesivos.

Beneficios

La aprobación de estas leyes podría traer importantes beneficios para los californianos.

La extensión del programa de tope y comercio podría acelerar la lucha contra el cambio climático y permitiría destinar los ingresos a proyectos ambientales importantes.

La creación de un mercado energético occidental podría reducir los costos de la electricidad y mejorar la estabilidad de la red, mientras se fomenta el uso de energías limpias.

La ley de viviendas cerca del transporte público podría aliviar la crisis de vivienda y reducir el tráfico al permitir que más personas vivan en zonas bien conectadas.

En cuanto a la IA, la ley de pruebas de riesgo proporcionaría una capa de seguridad para proteger a la población de los peligros potenciales de esta tecnología.

Por último, la ley que limita los precios dinámicos podría beneficiar a los consumidores al evitar aumentos de precios injustificados, fomentando una competencia más justa entre las empresas.

¿Cómo cumplir estas reglas?

Para cumplir con estas potenciales nuevas leyes, los residentes y empresas de California deberán tomar varias medidas. En cuanto a la ley de vivienda, los desarrolladores deben buscar oportunidades en terrenos de agencias de transporte público.

Las empresas de IA deberán desarrollar protocolos de prueba de riesgo para identificar posibles peligros y crear canales para que el público pueda reportar problemas.

Para las plataformas tecnológicas, la ley de precios dinámicos significa que deben revisar sus algoritmos para asegurarse de que no están obligando a las empresas independientes a adoptar sus recomendaciones de precios.

Para los ciudadanos, es recomendable estar al tanto de los cambios en los mercados de energía y de vivienda, y reportar cualquier práctica de precios desleal si las leyes son implementadas.

