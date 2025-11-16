Ecuador vota en referéndum este domingo: las cuatro preguntas claves que podrían cambiar la Constitución

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre, los ciudadanos en Ecuador acuden a las urnas para participar en un referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con EFE, en medio de una ola de violencia que enfrenta el país, la consulta busca redefinir aspectos fundamentales de la nación.

Alrededor de 14 millones de ecuatorianos están habilitados para responder a preguntas que abarcan desde la instalación de bases militares extranjeras hasta la redacción de una nueva Constitución.

Las cuatro decisiones clave en la papeleta

La jornada electoral comenzó a las 7:00 de la mañana, con la apertura de las mesas.

Los votantes deberán responder "Sí" o "No" a un total de cuatro propuestas diseñadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tres de las cuales implican directamente cambios a la Carta Magna vigente desde 2008.

Entre las preguntas que plantea el referéndum se incluye permitir o no el regreso de bases militares extranjeras, una medida que generó controversia al plantear la posibilidad de que EEUU recupere un punto estratégico en el Pacífico, luego de que en 2009 cesara su presencia en la base de Manta.

Las otras propuestas claves buscan reducir el número de asambleístas, suprimir el financiamiento público a los partidos políticos, y la más trascendental, la autorización para convocar una nueva Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna.

La búsqueda de un marco legal a la medida

Daniel Noboa busca con esta consulta la posibilidad de editar una Constitución a su medida.

El mandatario considera que la actual carta magna, promovida por el expresidente Rafael Correa y en vigor desde 2008, dificulta sus esfuerzos por enfrentar al crimen organizado con mayor dureza y promover el desarrollo económico.

El uso de este tipo de consultas, según la politóloga ecuatoriana Dolores Ordóñez, es una estrategia utilizada por gobiernos anteriores "como termómetro de los niveles de aceptación" y una forma de legitimarse en el poder al mezclar preguntas de bajo costo político con las verdaderamente estratégicas.

Así va la jornada de votación

La votación se lleva a cabo en 4.463 centros habilitados, los cuales permanecerán abiertos por diez horas, hasta las 5:00 p.m hora local. El proceso también se desarrolla en el exterior, donde hay 470.000 ecuatorianos habilitados para votar, mayoritariamente en Estados Unidos, España e Italia.

La jornada cuenta con la supervisión de 781 observadores, entre ellos 41 internacionales, en su mayoría de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aprovechó el acto inaugural para asegurar que el material electoral se elaboró bajo "protocolos estrictos de seguridad y control", respondiendo a las acusaciones de supuesto "fraude" hechas en el pasado por el expresidente Rafael Correa.

En Ecuador, el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 64 años, con multas por incumplimiento.

