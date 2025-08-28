Encargada de una funeraria se lleva los cadáveres de bebés a su casa: esta es la insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer encargada de una funeraria se llevaba los cadáveres de bebés pallecidos a su casa por motivos personales.

Esta insólita historia tuvo lugar en la ciudad de Leeds, al norte de Inglaterra, y se dio a conocer tras el hallazgo de varios cuerpos de bebés en su vivienda.

Mujer se lleva cadáveres de bebés a su casa

De acuerdo con la reseña de Univisión, se trata de una mujer de 38 años llamada Amie Upton, quien era la encargada de la funeraria Florrie's Army.

La BBC reportó el caso de Upton este año 2025, sin embargo, según los testimonios, los hechos datan de 2021, cuando algunos padres se quejaron ante las autoridades de hallar los cuerpos de sus bebés fallecidos en la casa de esta mujer.

Una de las madres afectadas por las acciones de Upton contó que en 2021 contrató los servicios de la funeraria para atender la muerte de su hijo de 3 semanas de vida, quien falleció por un daño cerebral.

De acuerdo con el testimonio de esta madre, llamada Zoe Ward, Upton le ofreció un servicio especializado para padres en duelo, impresiones dactilares de su bebé, incluso grupos de apoyo para este difícil proceso.

Tras entregar el cuerpo de su hijo al personal de la funeraria la mujer pensó que se trataba de un arreglo profesional.

Cuando Ward fue al día siguiente al local de Upton, se encontró con la macabra sorpresa de hallar el cuerpo de su hijo en una cuna tipo 'bouncer' en la sala de la casa de la mujer, simulando que estaba viendo "dibujos animados".

Ward asegura que Upton aseguró que "estamos viendo PJ Masks" y señaló que en el mueble estaba el cadáver de otro bebé.

Resaltó esta madre que era un lugar "mugriento y sucio" y aseguró que no podría quedarse en ese lugar.

Una situación similar ocurrió con una pareja, padres de una niña que nació muerta, su cadáver lo recogió el personal de esta misma funeraria y Upton les hizo creer que el cuerpo de la pequeña estaría en una funeraria hasta el entierro.

Sin embargo, tras una semana la mujer les informó que el cuerpo de su bebé estaba en su casa.

Autoridades no hallan delito alguno

Según el reporte de las autoridades de Leeds a la BBC, resalta que tras "extensas investigaciones... no se identificaron posibles delitos".

Por su parte, un vocero adjudicó las preocupaciones sobre las acciones de Upton al duelo que estaban atravesando las familias.

Cabe destacar que en Leeds, Inglaterra, las empresas de servicios funerarios no tienen regulaciones o requisitos legales sobre el cómo o dónde se deben almacenar los cadáveres.

Del mismo modo, todos aquellos que manejan estas empresas funerarias tampoco requieren ningún tipo de credenciales o calificaciones para ello.

Sin embargo, dos importantes organizacioens del sector funerario, la Asociación Nacional de Encargados Fúnebres y la Sociedad de Encargados Fúnebres Independientes Aliados, mantienen un código de conducta que implica inspeccioens periódicas a los locales y procedimientos de sus miembros.

Por el caso de Upton, las medidas tomadas por las autoridades de Leeds fueron que "desde 2021 contamos con medidas de protección específicas, como la supervisión de la asistencia de Upton a las visitas de pacientes fallecidos en la morgue en su función de servicio funerario".

Y agregan que a Upton "ya no se le permitirá estar presente en nuestros servicios de Maternidad a menos que sea ella misma la paciente"

