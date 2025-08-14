Joven sufre severas quemaduras tras usar una prenda que compró en Shein: esto dice la empresa

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 25 años de edad vivió una dolorosa experiencia tras comprar una prenda de ropa por medio de la popular plataforma Shein.

Tras probarse un top que adquirió en la tienda en línea, la joven británica sufrió varias quemaduras graves en la espalda, reseñó El Mañana.

El incidente ocurrió durante su tiempo de vacaciones en Turquía, la joven quiso aprovechar el sol y la piscina, pero terminó con una lesión cutánea que le dejó secuelas visibles.

Extrañas quemaduras tras vestir una prenda de Shein

La víctima, quien se aplicó bloqueador solar de factor 30 antes de salir al sol, comenzó a notar una quemadura en forma de chaleco en la espalda, exactamente en la zona cubierta por el top.

La piel se ampolló y supuró, condición que le provocó un dolor intenso y una evidente inflamación.

Ante la gravedad del caso, consultó a médicos locales, quienes sugirieron que la reacción podría deberse a una interacción química entre el tejido del top y la exposición al sol o al cloro de la piscina.

Shein responde ante lesiones de la joven

El caso causó preocupación, debido a que no se trata de una reacción común al usar ropa, por lo que se puso en duda la composición y calidad del producto adquirido.

La joven expresó su temor, debido que las cicatrices en su piel podrían ser permanentes. Asimismo, alertó a otros consumidores sobre los riesgos de comprar ropa barata y sin información clara sobre sus materiales.

Ante la repercusión del caso, Shein retiró el modelo de top involucrado de su catálogo y aseguró que esta era la primera vez que recibían una queja de este tipo.

La empresa destacó su compromiso con la calidad y la seguridad de sus productos, pero también enfatizó que investigarán a fondo la situación.

