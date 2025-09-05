Nuevas revelaciones sobre el caso de Epstein: claves para entender sus polémicos documentos

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Jeffrey Epstein ha sido un torbellino de acusaciones, conexiones de alto perfil y un final que para muchos sigue siendo cuestionable.

A pesar de su muerte en 2019, la sombra del magnate financiero y sus presuntos crímenes sexuales continúa acechando a la élite mundial.

La red de explotación que se cree que operaba desde sus múltiples propiedades, incluyendo la isla de Little St. James, deja un rastro de víctimas que buscan justicia y un público que demanda respuestas sobre la complicidad de quienes lo rodeaban.

Claves para entender la lista de Epstein

De acuerdo con la BBC, el 3 de enero de 2024, una jueza federal de Nueva York ordenó la publicación de 1.400 documentos relacionados con una demanda por difamación de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, la exnovia y cómplice de Epstein. Algunas claves para comprender mejor son:

No es una "lista de clientes" oficial: los documentos son expedientes judiciales de una demanda civil, no una lista de delincuentes.

Contienen testimonios y correos: incluyen pruebas que confirman la participación de figuras de alto perfil, como el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés, duque de York, quienes viajaron en su avión privado, el "Lolita Express".

Revelan la red de impunidad: la publicación de los archivos demuestra la red de contactos de Epstein en la política, las finanzas y el espectáculo, que le permitió operar impunemente.

Es una lucha por la justicia: ​​​​para las víctimas, la divulgación de los nombres es un paso crucial para sanar y para que la sociedad exija responsabilidades.

Víctimas del caso Epstein piden Justicia

Según reportes de The New York Times, varias víctimas de Jeffrey Epstein se reunieron frente al Capitolio de EEUU, el pasado 3 de septiembre, para exigir al Congreso la publicación de todos los documentos y archivos relacionados con el caso del agresor sexual.

Se espera que los 212 demócratas de la Cámara de Representantes voten a favor de una moción para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos. Para que se apruebe la resolución, se necesitaría el apoyo de al menos seis republicanos.

En respuesta a la presión pública, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes ya publicó más de 33.000 páginas de documentos, que representan solo el 1% del total de los archivos del caso.

El presidente del Comité, el senador republicano James Comer, aseguró que "hay más documentos en camino". Sin embargo, el representante Ro Khanna de California denunció que el Departamento de Justicia está obstruyendo la publicación completa de los registros.

Ante la posibilidad de que los nombres de los implicados no se revelen por completo, un grupo de víctimas, liderado por Lisa Phillips, anunció que creará su propia lista. "Recopilaremos los nombres que todas conocemos.

Será hecho por y para sobrevivientes, nadie más estará involucrado", declaró Phillips, enfatizando que buscarán a más supervivientes para que la lista sea lo más completa posible.

La voz de las víctimas en el caso Epstein

El número de mujeres que acusaron públicamente a Jeffrey Epstein de abuso sexual es superior a 100. En una sesión de testimonio, acompañadas por los congresistas Thomas Massie y Ro Khanna, alzaron la voz para denunciar.

Marina Lacerda, una de las víctimas, relató con cómo fue seducida por una oferta de $300 dólares por un masaje cuando tenía 14 años. Lacerda instó a las autoridades a hacer públicos todos los documentos relacionados con el caso. "Mucha gente sabe más de mi vida que yo misma. Los documentos pueden ayudarme a recordar", declaró.

