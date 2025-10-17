¡Precedente histórico! Este país de latinoamérica aprueba la eutanasia por ley parlamentaria

Suscríbete a nuestros canales

El Senado de Uruguay aprobó la Ley de Muerte Digna, autorizando la práctica de la eutanasia en el país.

Con 20 votos a favor de 31 parlamentarios presentes, la normativa convierte a Uruguay en la primera nación de Latinoamérica en avalar este derecho directamente a través del Poder Legislativo.

Si bien Colombia y Ecuador ya permiten la eutanasia, esta fue habilitada mediante fallos de sus respectivos poderes judiciales. La aprobación parlamentaria en Uruguay sienta un precedente histórico en la región.

Requisitos y el proceso clave para la solicitud

La nueva Ley de Muerte Digna, que consta de 13 artículos, establece un proceso riguroso para garantizar que la decisión del paciente sea libre, seria y firme:

Beneficiarios: El derecho está reservado a personas mayores de edad y psíquicamente aptas que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, y que padezcan sufrimientos considerados insoportables con un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida.

Inicio del Trámite: El paciente debe solicitar la asistencia para morir por escrito ante un médico, quien deberá estar presente al momento de la firma y verificar que la voluntad de morir sea libre y firme.

Doble Confirmación Médica: Se requiere una segunda opinión de otro especialista, quien deberá entrevistar al paciente y revisar su historia clínica en un plazo no mayor de cinco días.

Junta Médica: Si existe desacuerdo entre los primeros dos médicos, el caso será evaluado por una Junta Médica integrada por tres profesionales, incluyendo un psiquiatra y un especialista en la patología.

La ley enfatiza que la decisión del paciente es revocable sin mayores requisitos en cualquier momento del proceso.

Aspectos éticos y protección profesional

La normativa garantiza la objeción de conciencia, respetando a los profesionales médicos que prefieran no realizar esta práctica. Los médicos involucrados en el procedimiento de eutanasia no serán sujetos de responsabilidad penal, civil o de otra índole.

Además, la ley establece una restricción clara: prohíbe la aplicación de la eutanasia a ciudadanos extranjeros, limitando el derecho exclusivamente a uruguayos o residentes legalmente establecidos en el país.

Con esta aprobación, Uruguay se une a un selecto grupo global que incluye a naciones como Bélgica, Canadá, España, Nueva Zelanda y Países Bajos.

