Fin del TPS: ¿Cuáles son las opciones que tienen los venezolanos para permanecer en EEUU?

Cerca de 250 mil ciudadanos venezolanos quedaron desamparados tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), de Estados Unidos. La medida humanitaria, que protegía a los inmigrantes de ser deportados y les permitía trabajar legalmente en ese país, expiró tras un fallo de la Corte Suprema y la decisión del gobierno de Donald Trump.

Cerca de 350 mil venezolanos ya habían perdido su amparo semanas atrás, ahora el resto de los beneficiarios originales de 2021 afrontan el mismo escenario, informó el portal digital Utahzolanos.

Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE UU (USCIS) declaró que “si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

“Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación”, dijo a CNN el abogado migratorio Haim Vásquez.

¿Cuáles son las opciones que tiene un venezolano para permanecer en EEUU?

Ahora, los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos evalúan otras opciones para poder permanecer en el territorio extranjero. Entre estas, la Alianza Nacional TPS recomienda:

Consultar un abogado de migración para conocer los pasos a seguir en cada caso particular.

Solicitar asilo político: es una opción para algunos; sin embargo, no muchos cumplen con las condiciones establecidas en la ley, la cual exige comprobar una persecución o temor fundado por motivos políticos o sociales.

Asilos afirmativo y defensivo: el asilo afirmativo está dirigido a quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión; mientras que el defensivo es un proceso mediante el cual la persona solicitante debe comparecer ante un juez de Inmigración.

Algunos de los venezolanos que perdieron el TPS tienen abierta una solicitud de asilo, pero tienen mucho tiempo en espera de una audiencia en tribunales. Ahora, sin el TPS, una decisión judicial desfavorable podría dejarlos en riesgo de deportación.

Matrimonio con un ciudadano de EEUU

Por otra parte, el portal digital informó que una de las opciones es la de solicitar una “visa-U”, un estatus de “no inmigrante” para víctimas de ciertos delitos, para aquellas personas quienes han sufrido algún tipo de abuso físico o mental y que son de utilidad para las autoridades en la investigación o procesamiento del crimen.

Matrimonio con una pareja ciudadana de EEUU: de acuerdo con la legislación federal, si una persona indocumentada se casa con un ciudadano estadounidense, debe solicitar en primer lugar la libertad condicional, antes de pedir la residencia legal.

