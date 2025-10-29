¡Atención! Cierre vial desde el El Rosal hasta Las Mercedes este 29 de octubre: horarios y vías afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles la alcaldía de Chacao, informó sobre el cierre de varias vías de tránsito pautado para este 29 de octubre desde El Rosal hasta Las Mercedes.

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía difundió el anuncio y el horario estimado.

Cierre de vías en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada, el cierre de vías se debe a "la realización de la carrera Los Muertos Corren", siendo esta la segunda edición de la carrera.

Asimismo, señala que el evento afectará "el tránsito hacia la avenida Principal de Las Mercedes desde" el municipio Chacao.

En este sentido, detalla que las vías de tránsito que se verán afectadas son las siguientes:

Partiendo desde El Rosal- desde la avenida Venezuela / avenida Lazo Martí.

Calle Guaicaipuro / avenida Lazo Martí.

Avenida Pichincha / calle Guaicaipuro.

Horario del cierre

La alcaldía del municipio Chacao resalta que el cierre de vías "se realice a partir de las 8:00 pm" de este miércoles 29 de octubre por la realización de la carrera 'Los Muertos Corren'.

Motivo por el que "exhortamos a nuestros vecinos a tomar sus previsiones, así como hacer uso de rutas alternas" para su paso por el municipio a partir de las 8 de la noche.

