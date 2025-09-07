Cesáreas financiadas en Caracas: estos son los planes que ofrecen las clínicas

Suscríbete a nuestros canales

Diversas clínicas de Caracas ofrecen planes de financiamiento en procedimientos de parto por cesárea, con los cuales las pacientes pueden adquirir el servicio de una manera sencilla y ajustada a sus posibilidades económicas.

Los planes de financiamiento incluyen el pago por cuotas y servicios adicionales como lo son: hospitalización, tratamiento pediátrico, medicinas, anestesiólogos, consultas ginecológicas, entre otros.

Entre las clínicas de la ciudad que ofrecen facilidades de pago para el parto por cesárea se encuentran:

Clínica Andrés Herrera Lynch

En la Clínica Andrés Herrera Lynch, ubicada en la parroquia San Bernardino, el servicio de parto por cesárea tiene un precio de 730 dólares. El mismo incluye dos días y hospitalización y pediatría.

Para la adquisición del servicio, el centro de salud dispone de un plan de financiamiento en cuotas, válido a partir de las 16 semanas de gestación.

De acuerdo con el personal de la clínica, el pago financiado puede realizarse en cinco cuotas con las siguientes condiciones: Las tres primeras partes deben cancelarse, de preferencia, en divisas extranjeras (dólares); mientras que el pago de las últimas tres cuitas puede realizarse en bolívares.

Para el momento de realizar el convenio con la clínica, la persona solicitante debe realizar un abono del 30% del costo total del procedimiento.

Los precios se establecen de acuerdo con la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y no incluyen el costo de los honorarios médicos.

Clínica Las Ciencias

En la Clínica Las Ciencias, ubicada en la urbanización Los Chaguaramos, el costo de una cesárea es de 950 dólares; sin embargo, ofrecen un descuento especial si se realiza el pago con la moneda norteamericana, de esta manera el precio se fija en 730 dólares. Al mono se le suma el 3% correspondiente al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

A partir de las 36 semanas de gestación, la clínica ofrece un pago por cuotas con una inicial del 20% del monto total. El resto debe ser cancelado antes del día del parto.

Los precios se establecen de acuerdo con la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y no incluyen el costo de los honorarios médicos.

Clínica Los Sauces

El precio para la atención de un parto por cesárea en la Clínica Los Sauces, ubicada en la parroquia San Bernardino es de 1.990 dólares. Sin embargo, las pacientes pueden adquirir el servicio financiado con una inicial del 50%, a partir de los cuatro meses de gestación.

El plan incluye las consultas ginecológicas, gastos clínicos, honorarios médicos, días de hospitalización, primeta consulta pediátrica y medicina posparto.

Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere

El Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, ubicado en la urbanización Prados del Este, cuenta con planes de financiamiento para cesáreas con pagos divididos en seis cuotas mensuales.

Los presupuestos de la clínica se ajustan a cada paciente, por lo que el personal recomienda contactar con la clínica para obtener una información más detallada.

En una publicación reciente, realizada por medio de Instagram, la clínica informó que cuentan con falicidades de pago como Cashea en varios de sus servicios.

