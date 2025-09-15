Habitaciones y apartamentos para estudiantes en Caracas: estos son los alquileres en el centro

Suscríbete a nuestros canales

En las zonas del centro de Caracas los estudiantes se enfocan en el alquiler de habitaciones. Las zonas más comunes son San Juan, La Candelaria, Bellas Artes, San Bernardino; entre otras; según agencias inmobiliarias.

Una de las zonas donde los estudiantes alquilan habitaciones es la parroquia San Juan, que comprende San Martín, Artigas, El Silencio; entre otros sectores.

Los estudiantes buscan cuartos en este sector por su cercanía a la Universidad Santa María, la Ucsar y otros institutos tecnológicos ubicados en el centro de Caracas.

“Por la Candelaria buscan habitaciones y apartamentos, sobre todo alrededor de El Sambil, porque además de la habitación buscan servicios”, dijo la dueña de Asercom Inmuebles, Tania Gómez.

Añadió que San Bernardino es una zona solicitada por tener buen transporte, estar en el límite el centro de Caracas; y porque limita con la Avenida Panteón, con la parroquia La Candelaria y Bellas Artes.

Precisó que en Bellas Artes y la avenida México, también son sectores muy solicitados por los estudiantes que buscan habitaciones, porque allí funciona el Sistema de Orquestas. “Es una zona predilecta para estudiantes del área musical”.

Expresó que en el centro de Caracas hay casas muy viejas que de repente pueden alquilar habitaciones, y allí los baños son compartidos. Mientras que, en La Candelaria, hay apartamentos que generalmente tienen dos baños y uno de ellos se lo dejan al inquilino.

Gómez indicó que por la zona de San José de Cotiza buscan habitaciones; y por la Avenida Lecuna, por el núcleo de la UCV para postgrado que está junto al Hospital Vargas.

Precisó que el alquiler de las habitaciones en San Juan y Cotiza oscila entre $ 120 y $ 140; y entre La Candelaria y San Bernardino $ 160.

Estudiantes con más recursos alquilan apartamentos

Manifestó que el alquiler de los apartamentos por el centro no es tan costoso, y los estudiantes de postgrado los solicitan, incluso de uso compartido; y quien tenga mayores recursos, lo alquila completo.

El alquiler de los apartamentos por La Candelaria y San Bernardino oscila entre $ 450 y $ 600; mientras que en San José de Coriza y Avenida Panteón se ubican entre $ 260 y $ 350.

Gómez aseguró que los estudiantes se enfocan en alquilar habitaciones, y en segundo lugar apartamentos pequeños que oscilan entre 48 y 50 metros cuadrados.

“Los apartamentos los buscan pequeñitos y cuando no son pequeños, porque la zona del centro está hecha para apartamentos de tres habitaciones y dos baños, los alquilan entre varios estudiantes”, aseguró.

Acotó que hay personas que vienen de otros países a hacer postgrados, por ejemplo, de República Dominicana o de los países árabes, “que hacen postgrados en traumatología, cuentan con más recursos, y alquilan un apartamento completo.

Comentó que por el centro los estacionamientos son escasos, y hay edificios en los alrededores que sí lo tiene, por lo que alquilan un puesto entre $ 70 y $ 80 mensuales.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube