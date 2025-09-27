Harán trabajos de alto impacto en el ferrocarril de los Valles del Tuy: tome previsiones para estas fechas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció este viernes que realizarán trabajos de alto impacto en el sistema durante los próximos días.

A través de su cuenta en Instagram, el IFE informó sobre los trabajos de alto impacto que llevarán a cabo "como parte de las labores programadas de mantenimiento preventivo".

Trabajos en el ferrocarril de los Valles del Tuy

De acuerdo con la información proporcionada por el IFE, estas labores se realizarán los días sábado y domingo, 27 y 28 de septiembre respectivamente.

Asimismo, señala que ante los trabajos de "alto impacto" que realizarán, "se establecerá una Vía Única Temporal (VUT)". Agrega que esta VUT se activará desde el sábado a las 8:00 pm hasta el domingo al mediodía.

Labores de alto impacto

Según el IFE, "estas labores son esenciales para preservar la infraestructura ferroviaria, garantizar la seguridad operativa y ofrecer un servicio comercial confiable, eficiente y continuo a todos los usuarios".

Adicionalmente, el organismo agradeció "de antemano su comprensión y colaboración durante esta jornada, reiterando nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional y el bienestar colectivo".

