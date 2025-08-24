Economía

Italcambio: así puede agendar su cita para la compra de divisas

El proceso debe realizar en un horario establecido por la casa de cambio

Por Genesis Carrillo
Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 07:29 pm

La casa de cambios Italcambio ofrece la compra de divisas mensuales, pero para realizar este procedimiento es necesario agendar su cita.

De acuerdo con la información proporcionada por Italcambio, los pasos a seguir, son los siguientes:

  • Accede al sitio web www.italcambio.com
  • Selecciona el módulo Solicitar cita
  • Realiza el registro
  • Verifica que todos los datos ingresados sean correctos (Guarda el código OTP para futuros accesos)

¿Cuáles son las condiciones?

  • El horario de este sistema para agendar citas estará habilitado de lunes a viernes de 7pm a 9pm.
  • Las citas deben agendarse desde el día anterior, sin embargo, los días viernes se agendan las citas para los días sábado, domingo y lunes.
  • Tras agendar la cita, asiste y muestra la notificación.
  • Los métodos de pago disponibles son transferencia bancaria, pago móvil y tarjeta de débito.
  • Los montos de compra mínima mensual son de 20 dólares y un máximo de 100 dólares.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
Estados Unidos
tEXAS
Miguel Cabrera
Domingo 24 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América