Italcambio: así puede agendar su cita para la compra de divisas

La casa de cambios Italcambio ofrece la compra de divisas mensuales, pero para realizar este procedimiento es necesario agendar su cita.

Verifica que todos los datos ingresados sean correctos (Guarda el código OTP para futuros accesos)

El horario de este sistema para agendar citas estará habilitado de lunes a viernes de 7pm a 9pm.

Las citas deben agendarse desde el día anterior, sin embargo, los días viernes se agendan las citas para los días sábado, domingo y lunes.

Tras agendar la cita, asiste y muestra la notificación.

Los métodos de pago disponibles son transferencia bancaria, pago móvil y tarjeta de débito.