IVSS: así puedes activar y desbloquear tu cuenta bancaria de pensión este 2026

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha publicado la lista de requerimientos necesarios para que los pensionados y afiliados gestionen la actualización de sus registros. Los procedimientos habilitados para este inicio de año incluyen la activación de cuentas bancarias, corrección de información personal y trámites por cambio de nacionalidad.

Los usuarios pueden realizar estas gestiones de forma presencial en la oficina administrativa más cercana a su domicilio o mediante la plataforma digital oficial de la institución.

Activación y desbloqueo de cuentas de pensión

Para aquellos beneficiarios que presenten interrupciones en el acceso a sus pagos, el IVSS establece que es obligatoria la presentación de una carta explicativa dirigida a la institución. Además de este documento detallado, el solicitante debe entregar una copia de su cédula de identidad vigente.

Corrección de datos y actualización de nacionalidad

El proceso para modificar información errónea en el sistema requiere únicamente la copia de la cédula de identidad del beneficiario. No obstante, si el trámite obedece a un cambio de nacionalidad, los requisitos adicionales incluyen:

Copia de la cédula de identidad extranjera.

Copia de la Gaceta Oficial o el documento de Datos Filiatorios que certifique el cambio legal.

Canales de atención disponibles

La institución recuerda a la ciudadanía que los trámites deben iniciarse acudiendo a la oficina administrativa correspondiente a la zona de residencia del interesado. El portal web del IVSS permanece operativo para consultas y soporte en línea, facilitando el acceso a la información sobre el estado de las solicitudes.