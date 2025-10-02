Nuevos planes de Inter a partir de octubre ofrecen más megas: sin costos extras

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de internet, tv y telefonía, INTER, anunció sus nuevos planes de 1 giga, 300 y 600 megas a partir de este 01 de octubre. De esta manera, la compañía eliminó sus anteriores planes de 100, 250, 350 y 500 megas.

Sin costo alguno para clientes antiguos

Los clientes nuevos podrán contratar velocidades de 300 Mbps, 600 Mbps y 1 Giga. Sin embargo, como beneficio para sus usuarios antiguos, la compañía migrará automáticamente estos nuevos planes sin costo adicional.

"En Inter, nuestra prioridad es brindar la mejor experiencia de conectividad y entretenimiento. Esta ampliación de velocidades es una muestra de nuestra inversión continua en tecnología de fibra óptica y una forma tangible de agradecer la confianza de nuestros clientes" afirmó Marco Baptista, CEO de la compañía, a través de una nota de prensa.

Esta actualización se realizará de forma automática a partir de octubre, garantizando que los usuarios existentes disfruten de un incremento significativo en su velocidad de conexión sin ningún cambio en su tarifa mensual. Los planes de Inter también incluyen Inter GO, su plataforma de TV streaming con más de 150 canales para disfrutar desde cualquier dispositivo.

Precio de los nuevos planes

El costo de los nuevos planes de internet en INTER es el siguiente:

Plan 1 Giga: $59

Plan 600 megas: $39

Plan 300 megas: $32

