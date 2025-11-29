Padre y abuela detenidos tras brutal maltrato: PNB rescata a niño que mantenían encadenado

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Falcón lograron la captura de dos personas señaladas por un grave caso de maltrato contra un menor de edad.

De acuerdo con la información oficial, la detención se produjo luego de que las fuerzas policiales encontraran al hombre y la mujer cometiendo el delito en su vivienda.

¿Qué ocurrió?

La operación policial se llevó a cabo en el sector La Quebrada de Hutten, en la parroquia Puerto Cumarebo. Esta zona pertenece al municipio Zamora del estado Falcón

El suceso fue confirmado por la PNB a través de sus redes sociales, donde informaron que los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia.

Además, se conoció de manera extraoficial, que los presuntos implicados eran el padre y la abuela del menor.

¿Qué otros detalles se conocen del caso?

La PNB compartió algunas imágenes donde se puede observar como el menor de 10 años, hallaba descalzo, sin camisa y encadenado a una silla, con un candado en sus tobillos. Ambos objetos fueron incautados por los funcionarios como evidencia.

Tras la detención de los presuntos agresores, el menor involucrado quedó bajo el resguardo de las autoridades competentes.

Las autoridades anunciaron que darán inicio al proceso legal correspondiente par sue los responsables rindan cuentas por el delito de maltrato físico y psicológico infantil.

