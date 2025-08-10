¡Avalados por la UCV! Programas de formación gratuita en línea para microempresarios: pasos para inscribirse

Suscríbete a nuestros canales

Nuevos programas de formación para microempresarios de forma gratuita, en línea y avalados por la Universidad Central de Venezuela (UCV).

A través de su cuenta en Instagram, la entidad bancaria anunció estos programas de capacitación gratuitos, dirigidos a microempresarios y podrán recibir diferentes herramientas divididas en dos módulos y tendrá una duraciónd e 30 días.

De acuerdo con la publicación de Banesco, en estos programas de formación, los microempresarios podrán adquirir los siguientes conocimientos:

Herramientas administrativas

Herramientas personales

Herramientas gerenciales

Herramientas tecnológicas

¿Cómo inscribirse en los programas de capacitación de Banesco?

En este sentido, la entidad bancaria destaca que los programas de formación están "respaldados por la Universidad Central de Venezuela".

Asimismo, indica que tendrá inicio en el mes de septiembre del presente año de manera virtual, por lo que las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto de 2025.

Pasos para inscribirse:

Ingresar al portal web de Banesco

Seleccionar Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Seleccionar Program de Formación de Microemprearios

Hacer clic en Inscripciones

Llenar el formulario y listo

