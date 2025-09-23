Nuevos operativos del INTT hasta el 27 de septiembre: sepa las ubicaciones 

Suscríbete a nuestros canales

Desde este martes 23 de septiembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estará presente en diversos estados del país hasta el 27 de septiembre.

Los funcionarios se activan con jornadas de atención integral en materia de transporte terrestre, trámites vehiculares y orientación ciudadana.

Nuevos operativos del INTT hasta el 27 de septiembre

Esta iniciativa tiene como propósito consolidar la presencia institucional en el territorio nacional y garantizar una atención directa, eficiente y digna a la población.

Cronograma de atención:



23 de septiembre

Zulia:

– Dirección de Transporte Valmore Rodríguez, sector Sipayare, Mene Grande.

– Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, Av. Artes con calles La Marina y El Carmen, Machiques.

– Hospital Juan de Dios Martínez, Caja Seca.

Mérida:

– Instituto Autónomo de la Policía Municipal Libertador, Av. Urdaneta, frente al Aeropuerto Alberto Carnevali.

Anzoátegui:

– Antigua sede Che Guevara, Av. José Antonio Anzoátegui.

Apure:

– Sede de Trans Apure San Fernando, Av. 1° de Mayo, San Fernando de Apure.

24 de septiembre

Trujillo:

– Prefectura de Niquitao, Av. Rivas, sector La Plaza.

– Consejo Legislativo del estado Trujillo, Av. Cristóbal Mendoza.

25 de septiembre

Carabobo:

– Sede de Pequiven El Palito, Puerto Cabello, vía Tucacas-Morón.

Portuguesa:

– Sala 1×10 de Acarigua-Ospino, calle principal diagonal a la Plaza Bolívar, parroquia La Estación.

Aragua:

– Casa de la Cultura Cagua, Av. Tejería con calle de servicio, frente a la Alcaldía.

Yaracuy:

– Casa Colonia Amarilla, a 500 metros de la Plaza Bolívar, Nirgua.

27 de septiembre

Anzoátegui:

– Sede del Movimiento César Núñez El Tigre, calle Arismendi, Anaco.

Aragua:

– Municipio Girardot (Comuna San Vicente, tercera calle San Vicente)

