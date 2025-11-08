El crimen que llevó a dos hermanos venezolanos a prisión: revelan detalles durante su juicio

Suscríbete a nuestros canales

Dos hermanos venezolanos fueron sentenciados a prisión, como responsables de un crimen violento.

Se trata de un doble homicidio registrado el pasado 24 de octubre del año pasado en el sector de Santa Inés, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en Chile.

Durante el juicio las autoridades establecieron que los acusados llegaron hasta la subida Los Lirios, en ese mismo sector, a bordo del automóvil marca MG, modelo 3, color blanco. Allí se reunieron con las dos víctimas.

Una vez que todos abordaron el automóvil, el acusado Christopher Salazar Bordones utilizó un arma de fuego que portaba y con intención homicida, les disparó a las víctimas, quienes quedaron identificadas como Morán Barceló y Salazar García.

Abandonan los cuerpos en la vía pública

Los dos agredidos recibieron disparos en la cabeza. Las graves lesiones les provocaron la muerte, detalló el Ministerio Público chileno.

Posteriormente, el hermano del primer sentenciado, un hombre también venezolano, identificado como Ralphy Salazar Bordones, bajó del móvil a una de las víctimas, a quien abandonó en la vía pública.

Como parte de las investigaciones, la fiscalía detalló que “los acusados mantenían en el vehículo en el que se desplazaban cinco bolsas plásticas contenedoras de droga y una pistola sin número de serie, apta para el disparo”, reseñó Bio Bio Chile.

Los documentos judiciales revelaron que no contaban con autorización para el porte o tenencia de armas de fuego.

Asimismo, la fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y diversos videos de cámaras de seguridad, en los cuales se observó el momento cuando uno de los acusados sacó a la víctima del auto para dejarlo abandonado en la vía pública.

Estos antecedentes que permitieron al Tribunal condenar a los dos acusados por dos delitos.

Sentencia contra los hermanos venezolanos

El Tribunal de Viña del Mar sentenció a Christopher Salazar Bordones, en calidad de autor de un doble homicidio. El venezolano quedó sentenciado a una pena de 12 años de cárcel en su grado medio.

Mientras que su hermano, recibió cuatro años de prisión en su grado máximo en calidad de cómplice.

Junto con lo anterior, fueron sentenciados a otros tres años de cárcel cada uno por porte de arma prohibida.

En total, ambos suman 22 años de presidio, uno en calidad de autor y el otro de encubridor.

Así lo resolvieron los magistrados del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar tras una investigación realizada por el Equipo de Crimen Organizado.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube