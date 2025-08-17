¡Adiós a una leyenda! Muere el primer ciclista olímpico de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte venezolano lamenta la noticia del triste fallecimiento de un pionero olímpico.

La noticia fue anunciada este domingo 17 de agosto por la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela, que le rinde homenaje al primer ciclista olímpico del país.

Julio César León, el primer ciclista olímpico del país, falleció a los 100 años de edad. Su muerte marca el fin de una era emblemática, luego de que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948.

¿Quién fue Julio César León?

Julio César León nació en Trujillo en febrero de 1925. Desde joven se dedicó al ciclismo. Su talento y esfuerzo lo llevaron a la cima.

En 1948, logró una hazaña histórica: clasificó para los Juegos Olímpicos de Londres. Su participación es un hito para el deporte venezolano, ya que él fue el único ciclista de Venezuela en esos juegos.

Después de su carrera deportiva, León siguió activo. Se convirtió en un promotor del deporte, compartiendo su experiencia con jóvenes atletas.

Su vida es un ejemplo de dedicación. En 2020, el gobierno venezolano le otorgó la Orden al Mérito Deportivo.

Un legado de disciplina y perseverancia

Julio César León se convirtió en un símbolo del ciclismo venezolano.

Su participación en los Juegos Olímpicos demostró que los sueños se pueden alcanzar y abrió una puerta a muchos ciclistas venezolanos para competir en las olimpiadas.

"Estoy tan agradecido", expresó León con emoción, orgulloso por ser "ejemplo para que otros venezolanos, como yo, llegaran lejos", dijo León durante un homenaje en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV) en Caracas, en el mes de febrero.

