Anuncian nueva jornada para renovar cédula sin cita: conozca cuándo y qué requisitos presentar

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha anunciado la realización de una jornada especial de cedulación que se llevará a cabo este sábado 23 de agosto.

La iniciativa, que se desarrollará a nivel nacional, tiene como objetivo facilitar la Verificación de Datos y Renovación de Cédula de Identidad a un sector específico de la población.

Requisitos y detalles del operativo

El operativo, que no requiere de cita previa, está dirigido exclusivamente a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se encuentre en el rango de los 22 a 32 millones.

La jornada se realizará en todas las oficinas del SAIME en el territorio nacional desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los documentos que deberán presentar los ciudadanos que deseen participar en la jornada:

Ciudadanos venezolanos: Copia simple del Acta de Nacimiento.

Ciudadanos naturalizados: Copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

Requisitos para tramitar un pasaporte a menores sin cédula

Para iniciar el trámite, es indispensable que los solicitantes presenten una serie de documentos específicos. El cumplimiento de cada uno de los requisitos es crucial para la correcta gestión de la solicitud.

Planilla de solicitud: Emitida a través del sistema del SAIME.

Acta de nacimiento: Se requiere una copia certificada del acta de nacimiento.

El Saime también especifica los documentos necesarios en situaciones familiares particulares:

Padres extranjeros: El progenitor debe presentar su pasaporte.

Fallecimiento de uno de los padres: El padre o la madre que sobreviva debe consignar el acta de defunción, en caso de que esta información no se refleje en el sistema de identificación.

Fallecimiento de ambos padres o privación de la patria potestad: El tutor legal del menor debe presentar la sentencia definitiva del Tribunal de Protección del Niño, Niña o Adolescente.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube